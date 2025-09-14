A cura di AdnKronos

Il Milan torna in campo e oggi, domenica 14 settembre, affronta il Bologna nel posticipo della terza giornata di Serie A. Al Meazza, i rossoneri sfidano i rossoblù per dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Lecce. La squadra di Italiano arriva invece dal successo di misura contro il Como. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Milan-Bologna, in campo stasera alle 20:45:

Milan (3-5-1-1) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Gimenez. All. Allegri.

Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

La partita tra Milan e Bologna di oggi alle 20:45 sarà trasmessa in diretta e in streaming e in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky Sport canale 214 per gli abbonati a Sky con Zona Dazn.