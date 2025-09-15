A cura di AdnKronos

Sinner conferma la sua relazione con Laila Hasanovic. Nell'era digitale basta un dettaglio, anche un solo follow su Instagram, per accendere (o confermare) un gossip. E quando il protagonista è il tennista azzurro, numero 2 del mondo, ogni gesto pesa il doppio.

Jannik ha iniziato a seguire la modella danese su Instagram, scatenando i fan e alimentando una voce che circola da mesi. Un dettaglio insignificante per alcuni... una conferma della loro frequentazione per il resto dei tifosi.

Le prime indiscrezioni sulla relazione risalgono ai Roland Garros, quando la presenza di Laila nel Centre Court non passò inosservata. Poi arrivò la paparazzata a Copenaghen e più di recente, un episodio curioso, agli Us Open 2025. Mentre stava per entrare in campo contro Denis Shapovalov, un'inquadratura dall'alto mostrò Sinner con il telefono in mano. Nulla di strano se non fosse per il dettaglio notato dai tifosi più curiosi: lo sfondo sul telefono ritraeva una ragazza, dai tratti simili, se non gli stessi, di Laila Hasanovic.

La modella, nota per la sua precedente relazione con Mick Schumacher, è stata avvistata sugli spalti durante lo Slam americano, seppur lontana dall'angolo di Jannik. E Sinner, che solo qualche mese fa aveva smentito ogni flirt agli Internazionali di Roma, sembra oggi meno intenzionato a nascondersi. Per questo il dettaglio fa tanto rumore e sui social i fan non hanno dubbi: "Si seguono a vicenda, è ufficiale".