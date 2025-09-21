A cura di AdnKronos

Lorenzo Musetti torna in campo. Il tennista azzurro sfida oggi, domenica 21 settembre, il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 114 del mondo, nei quarti di finale dell'Atp 250 di Chengdu. Musetti, risalito al nono posto del ranking Atp, ha battuto all'esordio in tre set il croato Dino Prizmic, facendo così partire ufficialmente la sua rincorsa a un posto nelle prossime Atp Finals di Torino. Basilashvili invece ha superato agli ottavi lo statunitense Mackenzie McDonald.

La sfida tra Musetti e Basilashvili è in programma oggi, domenica 21 settembre, alle ore 10. I due si sono affrontati in tre precedenti, con il georgiano che conduce con un parziale di 2-1. L'ultimo incrocio risale allo scorso Wimbledon, quando Basilashvili riuscì a eliminare Musetti al primo turno imponendosi in quattro set.

Musetti-Basilashvili sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.