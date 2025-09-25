A cura di AdnKronos

Carlos Alcaraz si è infortunato a Tokyo? Nel corso del match contro Baez oggi, giovedì 25 settembre, il numero uno al mondo si è seduto a terra dolorante per un problema alla caviglia, sul punteggio di 2-2 nel primo set. Alcaraz ha fatto tremare i suoi tifosi per qualche secondo, portandosi le mani al volto, poi si è rimesso in piedi per sedersi in panchina, dove sono intervenuti i membri del suo staff per la fasciatura durante il medical time out. Lo spagnolo è poi tornato a giocare, vincendo il primo set.