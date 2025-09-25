A cura di AdnKronos

Max Verstappen correrà in Ferrari e farà il suo esordio in GT3 sabato 27 settembre. Il fuoriclasse olandese prenderà parte al prossimo round della Nls, la celebre Nürburgring Langstrecken-Serie. La gara durerà oltre quattro ore, inizierà alle 12 e vedrà al via oltre un centinaio di macchine. Max ha scelto per il debutto una Ferrari 296 GT3, gestita dal team svizzero Emil Frey Racing. Ad accompagnarlo una livrea speciale, Verstappen.com Racing x Red Bull.

Il pilota olandese, in Formula 1 con la RedBull, correrà insieme al 22enne britannico Chris Lulham, che già gareggia nella GT World Challenge Europe Endurance e Sprint Cup per Verstappen.com Racing. Per correre il 27 settembre in Germania, Max ha chiesto e ottenuto una licenza speciale: "È una mia passione partecipare anche a questo tipo di gare. Non vedo l’ora, io sono appassionato di corse, anche al di fuori della Formula 1. Ogni giro al Nordschleife è un’esperienza diversa". Due parole anche sui prossimi obiettivi: "Il mio sogno è partecipare alla 24 ore del Nürburgring Nordschleife". Max non si ferma alla Formula 1.