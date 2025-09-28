A cura di AdnKronos

Jannik Sinner torna in campo a Pechino. Il tennista azzurro sfida domani, lunedì 29 settembre, l'ungherese Fabian Marozsan, numero 57 del mondo, - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale dell'Atp 500 cinese. Sinner, sceso al secondo posto del ranking Atp dopo la sconfitta nella finale degli Us Open contro Carlos Alcaraz, nei primi due turni del torneo ha battuto il croato Marin Cilic all'esordio e poi il francese Terence Atmane negli ottavi. Marozsan ha invece battuto due transalpini, Benjamin Bonzi e Alexandre Muller.

La sfida tra Sinner e Marozsan è in programma domani, lunedì 29 settembre, come terzo match sul Capital Group Diamond di Pechino, con il primo incontro che inizerà alle 5 ora italiana. L'azzurro scenderà dunque in campo non prima delle 8. I due tennisti si sono affrontati in un unico precedente, risalente agli ottavi dell'Atp di Halle nel 2024, quando Sinner si impose in tre set.

Sinner-Marozsan, come tutte le partite dell'Atp 500 di Pechino, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e TennisTv.