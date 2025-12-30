Inizio settimana di tornei in casa Centro Basket Torre Annunziata con risultati importanti che fanno bene sperare per il prosieguo della stagione sportiva.
L'Under 13 di coach Rino Roscigno ha ben figurato nel torneo di Saviano. Successi importanti nella fase a girone per il CBTA che supera San Giorgio e Marigliano buttando come si suol dire il cuore oltre l'ostacolo.
Nella semifinale di lunedì, causa stanchezza, i verdoni non riescono a ripetersi contro Cercola, vincitrice del torneo, e Sant'Anastasia, chiudendo di fatto al quarto posto.
Ottime notizie nel Torneo di Barra, categoria Aquilotti, con la vittoria dei ragazzini terribili di coach La Rocca, che in finale superano Cercola, dimostrando passi in avanti.
Si ritorna così in palestra con nuovi stimoli e con la speranza di ben figurare nei prossimi tornei.
