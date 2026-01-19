A cura della Redazione

Con una votazione al cardiopalma si sono svolte ieri a Napoli, presso la sede di Sport e Salute al Vomero, le elezioni per la carica di presidente e di componenti del Consiglio direttivo del Comitato V Zona Campania.

Presenti il presidente del CONI Campania, Sergio Roncelli, e il delegato regionale della Lega Navale, Maurizio Trogu. A presiedere l’assemblea elettiva è stato il presidente della Commissione Carte federali della FIV, Fabio Mazzoni, mentre l’assemblea ha designato quale segretario il segretario generale della FIV, Alberto Volandri.

Pasquale Orofino è stato eletto presidente con 16 voti, contro i 14 a favore di Paolo Di Martino. Per l’elezione dei sei consiglieri l’Assemblea ha in prima battuta eletto Maurizio Iovino (18 voti) (rappresentante del Circolo Nautico Arcobaleno di Torre Annunziata), Andrea Vosa e Roberto Miraglia (15 voti). Per completare la rosa dei sei nomi è stato necessario andare per due volte al ballottaggio con l’elezione di Enrico Milano e Patrizia Chierchia e, successivamente, di Filippo D’Arrigo.

Si è concluso così un periodo di commissariamento durato 10 mesi, resosi necessario dopo la mancata elezione del management regionale avvenuto nelle due occasioni precedenti di fine gennaio e metà marzo. Il neo eletto presidente Pasquale Orofino, nel ringraziare i rappresentanti delle 30 società veliche campane chiamate al voto, ha precisato che lavorerà “nell’ interesse di tutte le società veliche, per affrontare le prossime sfide sportive fra cui l’America’s Cup, che vede rappresentare un volano importante per il nostro territorio e deve lasciare una importante eredità per tutta la regione”.