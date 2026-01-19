A cura della Redazione

Il Savoia risponde presente e lo fa con una prova di forza e personalità sul campo del Paternò, imponendosi con un netto 0-3 e tornando in vetta al Girone I. Gli oplontini raggiungono quota 38 punti, in coabitazione con Athletic Palermo e Igea Virtus, con la Reggina subito alle spalle, lanciata da una striscia di otto vittorie consecutive.

In Sicilia la squadra di Torre Annunziata offre una prestazione autoritaria, mettendo la gara sui binari giusti già nel primo tempo e chiudendola definitivamente nella ripresa con un micidiale uno-due che spegne ogni speranza dei padroni di casa, fanalino di coda del campionato.

L’avvio è tutto di marca biancoscudata: il Savoia prende subito il controllo del gioco, gestisce il possesso con ordine e costringe il Paternò a difendersi basso. La supremazia territoriale viene premiata al 30’, quando Meola finalizza un’azione costruita con qualità, sbloccando il risultato.

Nella ripresa il copione non cambia. Gli oplontini alzano ulteriormente il ritmo e trasformano il dominio in concretezza. Al 65’ è Vaccaro a firmare il raddoppio, coronando un secondo tempo giocato con intensità e lucidità. Passano appena due minuti e Favetta cala il tris, mettendo il sigillo definitivo sul match e certificando la netta superiorità del Savoia.

Al triplice fischio è festa anche sugli spalti: circa cento tifosi giunti da Torre Annunziata hanno sostenuto la squadra per tutta la gara e, al termine, hanno celebrato insieme ai giocatori un successo pesantissimo, non solo per il punteggio ma soprattutto per il valore in chiave classifica. Il Savoia torna in cima e rilancia con decisione le proprie ambizioni in un Girone I che si conferma combattuto e apertissimo.

