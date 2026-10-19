L'addio al ring di Gianluca Ceglie: una serata per celebrare la sua carriera

Una serata all’insegna delle emozioni, dei ricordi e dell’amicizia. Gianluca Ceglia, pugile originario di San Valentino Torio, ha salutato il pugilato agonistico dopo circa vent’anni di carriera, trasformando la sua ultima esibizione sul ring in una grande festa dello sport.

Cresciuto pugilisticamente nella Boxe Vesuviana di Torre Annunziata, Ceglia ha voluto accanto a sé gli amici, i maestri e i colleghi che hanno accompagnato il suo lungo percorso sportivo. Un appuntamento carico di significato, durante il quale non sono mancati momenti di commozione e riconoscenza.

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Sul ring anche il maestro Lucio per salutare il suo campione

Tra i momenti più emozionanti della serata, la presenza sul ring del maestro Lucio, che ha voluto rendere omaggio al suo allievo in occasione dell’addio all’attività agonistica.

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Numerosi i protagonisti della Boxe Vesuviana presenti all’evento: Biagio Zurlo, il maestro Lello Pagano, poi Pasquale Perna, Gaetano Nespro, Salvatore Annunziata, Mario Donnarumma, Mario Oliviero, Antonio Albino e Francesco Solimeno, tutti legati, in momenti diversi, alla storia sportiva di Ceglia.

Da Mirko Valentino a Carmine Tommasone: tanti campioni per Ceglia

A rendere ancora più speciale la serata è stata la partecipazione di importanti nomi del pugilato italiano.

Presenti il neocampione europeo Francesco De Rosa, accompagnato dal tecnico Emilio Desideri, il campione internazionale Vincenzo La Femmina e l’olimpionico e campione internazionale Carmine Tommasone.

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Particolarmente significativo è stata la presenza Mirko Valentino, olimpionico e campione del mondo, che ha condiviso il ring con Ceglia nella sua ultima esibizione.

All’appuntamento hanno partecipato anche il presidente del Comitato Regionale Campano, Remo D’Acierno, e il vicepresidente Raffaele La Femmina, insieme a tanti amici e appassionati.

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Per Ceglia si chiude così un importante capitolo della carriera sportiva, ma se ne apre un altro altrettanto significativo: quello di tecnico e punto di riferimento per i giovani del territorio, ai quali potrà trasmettere l’esperienza e i valori maturati in tanti anni di pugilato.

Boxe Vesuviana, tre vittorie e una sconfitta per i giovani pugili

La serata ha riservato spazio anche all’attività agonistica dei giovani atleti della Boxe Vesuviana, la storica palestra di Torre Annunziata.

Buone le prestazioni di Salvatore Veropalumbo, Salvatore Immola, Martino Pollio e Francesco Rapicano, che hanno concluso i rispettivi incontri con un bilancio complessivo di tre vittorie e una sconfitta.

Un risultato positivo che conferma il lavoro svolto dalla società nella formazione delle nuove generazioni di pugili.