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Napoli-Roma 3-3, spettacolo e sei gol al Maradona: per gli azzurri ancora una volta fatali gli errori in difesa
Una partita combattuta, con continui cambiamenti di fronte e sei reti complessive
Termina 3-3 la sfida tra Napoli e Roma, disputata allo stadio Diego Armando Maradona nell'ottava giornata del campionato di Serie A.
Un pareggio ricco di gol per gli azzurri, protagonisti di un confronto intenso contro la formazione giallorossa. Le due squadre si dividono la posta al termine di novanta minuti caratterizzati da sei reti complessive.
Un pareggio che lascia aperto il confronto in classifica
Il risultato testimonia l'equilibrio di una partita nella quale nessuna delle due formazioni è riuscita a conquistare i tre punti. Per il Napoli arriva dunque un punto davanti al pubblico di casa, al termine di una gara che conferma quanto possa essere combattuto il confronto con la Roma.
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Il 3-3 finale consegna alle due squadre un pareggio spettacolare, ma lascia anche il rammarico per una vittoria sfumata.
La cronaca: doppio vantaggio del Napoli, poi la rimonta della Roma
Il Napoli sblocca il risultato al 28' con una spettacolare rovesciata di Anguissa (vedi foto), che sorprende Gollini e porta avanti gli azzurri.
All'inizio della ripresa, al 48', McTominay firma il 2-0 con un colpo di testa su cross di Politano. Il Napoli sembra avere la partita sotto controllo, ma la Roma reagisce.Lo sport che segui, prima delle altre notizie Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Al 69' Soulé accorcia le distanze con un preciso sinistro, mentre al 74' Balerdi sfrutta un pallone rimasto nell'area piccola e realizza il 2-2.
Il Napoli non si arrende e all'83' torna in vantaggio con McTominay, autore della doppietta personale grazie a una conclusione di destro.
Quando la vittoria sembra ormai vicina, arriva la beffa: all'89' Balerdi colpisce di testa su cross di Wesley, firmando la propria doppietta e il definitivo 3-3.
Allegri: «Sono altri due punti persi»
Amareggiato al termine della gara l'allenatore azzurro Massimiliano Allegri, che sottolinea gli errori difensivi della squadra e il numero eccessivo di rimonte subite dall'inizio della stagione.
Il tecnico riconosce la buona prestazione complessiva, ma non nasconde il rammarico per una vittoria sfumata nonostante il doppio vantaggio e il successivo 3-2.
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