Porto-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla in TV

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Questa sera, alle ore 21, il Napoli di Massimiliano Allegri torna in campo, dopo il ko con la Juventus, per la quarta giornata di Champions League in casa del Porto, dove la squadra partenopea è chiamata a dare risposte sul campo.

Le dichiarazioni di Allegri nella conferenza stampa

“Vorrei fare le condoglianze alla famiglia di Jesus de Miguel per il tragico incidente occorso al ragazzo, che ha perso la vita”. Queste le parole dell’allenatore azzurro sulla tragica morte del calciatore spagnolo, durante la conferenza stampa tenuta nella giornata di ieri.

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“Oggi nell'allenamento non si riusciva nemmeno a coprire tutto il cerchio di centrocampo; a parte la battuta, contro il Porto bisogna fare una partita anche di sofferenza che ci serve anche. Loro sono un'ottima squadra in casa. Le assenze non devono essere una giustificazione, siamo in tredici, domani dovremo soffrire”.

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Nella partita di questa sera, infatti, non ci saranno neanche Di Lorenzo e Olivera; per quanto riguarda Hojlund, Allegri ha dichiarato che l’attaccante danese è “sfebbrato”.

Alla domanda “Cosa manca al Napoli?” Allegri ha risposto: "Dei piccoli dettagli che ci permettano di portare a casa dei risultati. In Champions League il destino è nelle nostre mani. Conquistando dieci punti andremo ai playoff, mentre in campionato siamo in ritardo”.

Il tecnico azzurro ha aggiunto: “La gara di domani (oggi per chi legge, ndr) non sarà un'ultima spiaggia. Sarà una gara importante, così come a Manchester, anche se sarà quasi proibitiva. Il passaggio del turno ce lo giochiamo con Brugge, Viking e Sabah".

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Le parole di Matteo Politano

Alla conferenza è intervenuto anche Matteo Politano, che si è espresso anche lui sulla situazione difficile che la squadra azzurra sta attraversando: “È un anno complicato, difficile da spiegare per come è iniziato. Non riusciamo ad avere continuità nei risultati, c'è da capire bene e fortunatamente domani abbiamo la possibilità di riscattarci. Dobbiamo essere più cattivi nel difendere e nell'attaccare”.

"L'atteggiamento è la base per vincere le partite, è un insieme di cose che ci mancano come il pane. Ma una squadra come il Napoli non può essere in queste condizioni. Anche l'anno scorso avevamo avuto tanti infortuni ma non così tanti come ora. A undici ci arriviamo e basteranno per vincere la partita", ha aggiunto.

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Infine, sulla tragica morte di Jesus De Miguel: "È una tragedia, ci tenevamo a fare le nostre condoglianze alla famiglia e al club”.

Le probabili formazioni di Porto-Napoli

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; J. Bednarek, J. Kiwior, Alberto Costa, Martim Fernandes; V. Froholdt, Gabri Veiga, P. Rosario; Pepê, André Silva, Borja Sainz. Allenatore: Francesco Farioli.

A disposizione: Ramos, Joao Costa, Perez, Souza, Moura, Hwang, Varela, Fofana, Samu, Gimenez, Miranda.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rafa Marín, Amir Rrahmani, Beukema; N. Lang, Gilmour, McTominay, Anguissa, Politano; Højlund, Giovane. Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Spinelli, De Bruyne, Vergara, Lucca, Chiummariello, Baridó.

La designazione arbitrale

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)

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Assistenti: Stuart Burt (Inghilterra) e James Mainwaring (Spagna)

Quarto uomo: Thomas Bramall (Inghilterra)

VAR: Stuart Attwell (Inghilterra)

Assistente AVAR: Christian Dingert (Inghilterra)

L’unico precedente dell’arbitro Oliver con il Napoli risale al 6 dicembre 2017, quando il fischietto inglese diresse la partita di Champions League tra Feyenoord e Napoli, finita 2-1 per gli olandesi.

Dove vedere la partita

La gara sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video.