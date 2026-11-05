Europa e Conference League: il programma delle italiane e dove vederle in TV

Questa sera, 5 novembre, tornano le emozioni di Europa League e Conference League, con le squadre italiane a caccia di punti preziosi per la qualificazione

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Dopo le serate dolci e amare di Champions League per le squadre italiane, oggi - giovedì 5 novembre - tornano protagoniste in Europa League e Conference League, con un programma ricco di sfide.

Riflettori puntati soprattutto su Milan e Juventus, impegnate nella quarta giornata di Europa League, mentre l’Atalanta scenderà in campo per il terzo turno di Conference League.

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Il programma delle italiane in Europa League

Il Milan aprirà il programma delle italiane alle 18:45, ospitando a San Siro gli ungheresi del Ferencváros.

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Per i rossoneri si tratta di un appuntamento importante, da non sbagliare, dopo la pesante sconfitta per 3-0 in casa del Bournemouth nella precedente giornata. La squadra di Ruben Amorim che deve ritrovare l’entusiasmo in Europa per migliorare la classifica che adesso la vede 24°, ultima nella zona qualificazione ai play-off.

Alle 21 invece toccherà alla Juventus, impegnata in trasferta contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar. I bianconeri arrivano all’appuntamento con un pareggio contro il Rennes e una vittoria contro il Celta.

La trasferta in Olanda rappresenta un banco di prova per la squadra di Luciano Spalletti, che ha bisogno di un risultato positivo per dare continuità al proprio percorso europeo e per rimanere nelle zone alte della classifica.

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Tutte le altre sfide

Tra gli incontri più interessanti di Europa League spiccano Bayer Leverkusen-Marsiglia, Real Sociedad-Lione, Celtic-Beşiktaş e Crystal Palace-Hoffenheim. Particolarmente atteso anche il confronto tra Sparta Praga e Bournemouth.

Conference League, l’Atalanta ospita il Kairat Almaty

Impegno tra le mura amiche per i bergamaschi, che alle 18:45 affronteranno il Kairat Almaty, formazione del Kazakistan.

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Il cammino della squadra allenata da Maurizio Sarri è iniziato con una vittoria per 3-1 contro i ciprioti del Pafos, seguita dalla sconfitta per 2-0 sul campo dell’Ajax. La sfida di questa sera rappresenta quindi una partita importante per ritrovare la vittoria e scalare la classifica ed avvicinarsi alla zona play-off.

Le altre sfide di Conference League

Tra le altre partite di maggiore richiamo figurano Midtjylland-Ajax, Getafe-Brighton, Trabzonspor-Friburgo, Monaco-Nordsjælland e Panathinaikos-CSKA Sofia.

Dove vedere tutte le partite

Tutte le gare di Europa League e Conference League saranno visibili in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire gli incontri in contemporanea attraverso Diretta Gol.