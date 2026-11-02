Woman Boxing League, il Lazio domina la tredicesima edizione: doppio trionfo a Pompei

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Si è conclusa con un doppio successo del Lazio la tredicesima edizione della Woman Boxing League, il torneo nazionale a squadre femminili organizzato dalla Boxe Vesuviana, che ha visto sfidarsi sul ring alcune delle migliori pugili del panorama nazionale.

Una manifestazione che ha confermato il proprio valore tecnico e agonistico, facendo registrare 80 partecipanti e circa 75 incontri disputati nell'arco delle tre giornate di gara, ospitate nel Salone delle Feste dell'Hotel Vittoria di Pompei.

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A imporsi sono state entrambe le formazioni laziali, vincitrici delle classifiche Elite A ed Elite B, al termine di confronti combattuti e caratterizzati da un elevato livello tecnico.

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Il Lazio conquista entrambe le categorie

Le pugili laziali hanno dimostrato grande preparazione e determinazione, riuscendo ad avere la meglio su avversarie di valore che hanno reso particolarmente avvincenti gli incontri.

Nella categoria Elite A, il Lazio ha preceduto Lombardia, Emilia-Romagna e Puglia-Basilicata. Nella categoria Elite B, invece, alle spalle della formazione vincitrice si sono classificate Piemonte-Valle d'Aosta, Toscana e Puglia-Basilicata.

A conquistare il riconoscimento di migliore pugile (Best Boxer) sono state Fabiola Liberali, del Lazio, per la categoria Elite A, e Sara Belcastro, del Piemonte-Valle d'Aosta, per la Elite B.

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Tre giornate di incontri all'Hotel Vittoria di Pompei

L'edizione 2026 ha dovuto affrontare anche un imprevisto organizzativo. La prima giornata preliminare, inizialmente programmata nella palestra del Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata, non si è potuta svolgere a causa dell'occupazione studentesca dell'istituto.

Gli organizzatori hanno quindi trasferito l'intera manifestazione all'Hotel Vittoria di Pompei, dove sono stati allestiti due ring, consentendo il regolare svolgimento di tutte e tre le giornate.

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Una soluzione che si è rivelata positiva, come sottolineato da Rosario Africano, vicepresidente della Federazione Pugilistica Italiana e promotore della Woman Boxing League fin dalla sua prima edizione, quando era presidente della palestra di via Parini.

«Abbiamo sperimentato la possibilità di poter allestire il doppio ring in hotel e devo dire che il successo ulteriore della manifestazione è stato proprio quello di aver ospitato anche gli incontri preliminari nella struttura, con grande soddisfazione da parte delle atlete», ha dichiarato Africano, patron dell'Hotel Vittoria.

Alle finali anche Patrizio Oliva e Lucio Zurlo

A impreziosire la giornata conclusiva è stata la presenza di numerose personalità del mondo sportivo e istituzionale.

Tra gli ospiti, il sindaco di Pompei Giuseppe Tortora, la medaglia di bronzo mondiale Kesya Reale, il maestro Lucio Zurlo e il campione olimpico Patrizio Oliva, insieme a Biagio Zurlo, presente nella veste di direttore sportivo delle squadre azzurre.

La manifestazione ha rappresentato un'importante occasione di confronto per il pugilato femminile italiano, confermando l'impegno della Boxe Vesuviana nella promozione della disciplina e nella valorizzazione delle giovani atlete.

CLASSIFICA FINALE ELITE A:

1) Lazio

2) Lombardia

3) Emilia Romagna

4) Puglia Basilicata

Best Boxer - Fabiola iberati (Lazio)

CLASSIFICA FINALE ELITE B:

1) Lazio

2) Piemonte VDA

3) Toscana

4) Puglia-Basilicata

Best Boxer - Sara Belcastro (Piemonte VDA)