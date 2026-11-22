L’olandese della Red Bull ha preceduto le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri; quarta la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli.

Max Verstappen vince il Gran Premio di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 22 novembre, il pilota olandese della Red Bull ha trionfato dopo essere partito dalla pole position alla fine di una gara spettacolare, riuscendo a tagliare il traguardo per primo davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Quarta la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, che ha accusato problemi di energia negli ultimi giri, quinta l'Alpine di Pierre Gasly.

Sesto posto per Franco Colapinto, mentre chiude settima la Ferrari di Lewis Hamilton. Ottavo George Russell, scivolato giù dal podio a causa di un incidente con un detrito negli ultimi giri. Nono posto per la Williams di Carlos Sainz, che precede l'ex compagno di scuderia Charles Leclerc, condizionato dai dieci secondi di penalità comminati al traguardo per il contatto con Hamilton verso il 40esimo giro