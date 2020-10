A cura della Redazione

Lockdown ad Arzano, in provincia di Napoli. La Commissione straordinaria che guida l'amministrazione comunale ha disposto con ordinanza la chiusura delle attività commerciali non essenziali e delle scuole, dal 15 ottobre fino alle 24 di venerdì 23 ottobre.

Arzano risulta essere il Comune con la maggiore percentuale di positivi di tutto il territorio di competenza della ASL NA 2 Nord (gli attuali positivi sono 199), circostanza che ha spinto la Commissione a decretare il provvedimento.

L'ordinanza dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale; la chiusura di tutte attività commerciali - comprese le attività di ristorazione, bar - ad esclusione dei negozi di generi alimentari, delle farmacie, dei fornai, di distributori dei carburanti, dei negozi di ottica, dei rivenditori di mangimi per animali; la chiusura del cimitero consortile; la sospensione di tutte le manifestazioni e gli eventi pubblici; la chiusura di tutti i centri anziani sul territorio comunale; la chiusura di tutte le palestre e la sospensione di tutte le attività sportive, in forma individuale e di squadra, sia di tipo professionale che amatoriale; la sospensione del mercato settimanale.