Clima surreale a Capri nella prima domenica di lockdown.

La famosa Piazzetta é deserta, bar chiusi e tavolini riposti dinanzi le saracinesche, il simbolo della mondanità si adegua nel pieno rispetto della "Zona Rossa" solo il famoso Bar Alberto resta aperto con servizo di asporto e l'edicola con Michele e Salvatore rendono meno surreale la domenica caprese.

Dal porto alle zone alte dell'isola come Anacapri o Tiberio non si incontra nessuno per strada,nonostante la giornata mite e tiepida.