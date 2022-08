A cura della Redazione

Una casa trasformata in discarica e in n canile lager. E' quanto hanno scoperto i carabinieri a Varcaturo, frazione del Comune di Giugliano in Campania.

I militari sono stati allertati dalle segnalazioni di alcuni cittadini. Ginti sul posto, hanno trovato l'appartamento, disabitato in quanto lasciato da pochi giorni da una donna di 50 anni, colpita da un provvedimento di sfratto, completamente invaso da immondizia di ogni genere. Al suo interno inoltre, tra l'immane quantità di spazzatura, c'erano 30 cani tra ci 8 cuccioli senza però né cibo né acqua.

Sul posto anche il personale veterinario dell'ASL, a cui sono stati affidati gli animali per le prime cure. Tre cagnolini però erano già morti a causa della malnutrizione.

La donna è stata denunciata per maltrattamento di animali e gestione illecita di rifiuti, e segnalata ai Servizi Sociali. Il luogo è stato sottoposto a sequestro.