A cura della Redazione

Anziane sequestrate, l'appartamento in cui vivenano viene rapinato. Arrestato un 18enne napoletano.

Un poliziotto del Commissariato di Ischia ha ricevuto una segnalazione da un cittadino il quale ha comunicato che sua madre e sua zia, ultranovantenni, avevano subito una rapina nella loro abitazione di via Fondo Bosso ad Ischia.

Alla Polizia, l'uomo ha raccontato che un individuo si era introdotto fraudolentemente nell’appartamento fingendosi amico di un familiare e, dopo essersi fatto consegnare 5.300 euro da una delle due malcapitate ed aver asportato altri effetti personali, era fuggito.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, lo hanno rintracciato nei pressi del porto dell’isola a bordo di un aliscafo. Con sé aveva il denaro sottratto poco prima ed alcuni documenti intestati ad una delle due donne nonché un bancomat, due sim telefoniche e uno smartphone di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Gli agenti hanno poi ricostruito l'accaduto. Il giovane, dopo aver ricevuto il denaro, di fronte al tentativo di una delle due donne di rimpossessarsene, l'aveva strattonata per poi chiuderla a chiave in cucina ed aveva, altresì, spinto l’altra in camera da letto per sottrarre alcuni effetti personali delle stesse.

Il malvivente, con precedenti di polizia, è stato arrestato per sequestro di persona, rapina e ricettazione mentre il denaro e i documenti personali sono stati restituiti alle due anziane.