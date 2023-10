A cura della Redazione

Vasto incendio in una azienda a Fisciano, in provincia di Salerno, che produce contenitori metallici per alimenti.

I vigili del fuoco, giunti ieri sera sul posto con 5 squadre, hanno domato le fiamme dopo oltre 12 ore, che hanno interessato ben 9mila mq di superficie.

In corso le operazioni di bonifica dell'area. Ancora non chiare le cause che hanno scatenato il rogo.