Arrestato dai finanzieri della Compagnia di Nocera Inferiore un noto pluripregiudicato dell'Agro Nocerino-Sarnese, originario di Pagani (Salerno).

L'uomo, che ha alle spalle precedenti per furto, diserzione, ricettazione e tentato omicidio, nonché per reati in materia di stupefacenti, questa volta è accusato dalla Procura di Nocera Inferiore di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Le indagini esperite dalle Fiamme Gialle si sono basate su sommarie informazioni testimoniali acquisite, nel corso del tempo, da numerosi clienti del pusher, i quali avrebbero confermato di aver acquistato la droga con abitualità dall'indagato, peraltro già detenuto in carcere a Salerno.

L'arresto giunge a seguito di una più ampia attività di investigazione che aveva condotto i militari al sequestro di droga e di tutto il materiale occorrente per la pesatura ed il suo confezionamento.