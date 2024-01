A cura della Redazione

Due minorenni feriti a Melito, provincia di Napoli, per i festeggiamenti di Capodanno. Uno è in gravi condizioni.

I Carabinieri della locale Compagnia sono giunti nella notte, intorno alle 4.30, all’ospedale San Giuliano per due 17enni feriti.

I due ragazzi, incensurati, poco prima erano stati trasferiti nel pronto soccorso con ferite da ustione al volto e alle mani.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che i due si siano feriti nel tentativo di accendere un grosso petardo a Melito di Napoli, in via Don Raffaele Abete.

Il primo minore è in prognosi riservata in pericolo di vita.

Il secondo è in attesa di intervento chirurgico alla mano, non in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Melito.