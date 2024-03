A cura della Redazione

Scossa di terremoto stamane, domenica 3 marzo, tra Bagnoli e Pozzuoli.

L'epicentro è stato localizzato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano in mare, poco al largo del litorale di via Napoli, alle 10.01. L'ipocentro a 3 km di profondità.

La magnitudo registrata è stata pari a 3.4.

"La scossa di questa mattina rientra nella normale attività di questa fase del bradisismo - ha detto il sindaco Flegrei Luigi Manzoni -. L’epicentro è stato proprio al confine con il Comune di Napoli e siamo costantemente in contatto con l’Osservatorio Vesuviano, che al momento non segnala evoluzioni significative del bradisismo. Non abbiamo avuto segnalazioni di danni o di particolari problemi. Nel frattempo grazie alla Legge sui Campi Flegrei, continuiamo a lavorare in sinergia con la Protezione Civile, la Regione Campania, l’Osservatorio e gli altri Comuni della zona per mitigare i rischi e continuare a convivere con il bradisismo con la giusta attenzione ma con la dovuta tranquillità".