A cura della Redazione

Il Comune di Amalfi bandisce tre concorsi per il reperimento di nuove figure professionali con contratti a tempo determinato e indeterminato.

Nello specifico i responsabili dei Settori, su input dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano, hanno proceduto alla pubblicazione di tre distinte selezioni pubbliche, necessarie a formare altrettante graduatorie per l’assunzione di:

2 istruttori tecnici;

2 istruttori amministrativi;

Agenti di polizia municipale per la copertura di posti stagionali.

I candidati che intendono partecipare alla selezione per due istruttori tecnici devono inoltrare la domanda utilizzando esclusivamente la procedura on-line attiva nel Portale del Reclutamento inPA https://www.inpa.gov.it, ricercare in elenco concorsi il riferimento dell’avviso dedicato (codice "C_A251_3_2024" oppure "Comune di Amalfi") e procedere alla compilazione della domanda che sarà attiva fino alle ore 23.59 del giorno 20 gennaio 2025.

Analoga procedura è prevista per quanti intendano candidarsi al bando per due istruttori amministrativi: anche in questo caso la domanda dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 20 gennaio 2025 a pena di inammissibilità utilizzando esclusivamente la procedura on-line attiva nel Portale del Reclutamento inPA https://www.inpa.gov.it, ricercare in elenco concorsi il riferimento dell’avviso (codice "C_A251_2_2024" oppure "Comune di Amalfi").

Infine per partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esame, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’eventuale assunzione di Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato i candidati dovranno inoltrare domanda utilizzando esclusivamente la procedura on-line attiva nel Portale del Reclutamento inPA https://www.inpa.gov.it, ricercare in elenco concorsi il riferimento del dell’avviso con codice "C_A251_1_2024" e procedere alla compilazione della domanda che dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 08.01.2025 a pena di inammissibilità.

Maggiori informazioni sono reperibili su InPA e sul sito web del Comune di Amalfi.