Prima ha perso il controllo della propria moto, poi è stata travolta da un veicolo in transito: è morta così ieri, a Giugliano in Campania, una donna di 31 anni.

Sono stati i carabinieri della Compagnia di Giugliano ad intervenire sulla Ss 7 quater all'altezza delle uscite Lago Patria e Varcaturo, direzione Pozzuoli.

Verso le ore 18.30, per cause in corso di accertamento, la donna ha perso il controllo. La vittima era una infermiera del 118 della postazione di Marano. Secondo quanto scrive in un post sui social, l'associazione 'Nessuno Tocchi Ippocrate' era rimasta illesa, lo scorso gennaio, in un incidente che coinvolse l'ambulanza sulla quale era a bordo.

Il conducente dell'auto che poi l'ha colpita si è fermato a prestare soccorso. La donna è deceduta nell'ospedale di Pozzuoli, la salma è stata sequestrata per l'autopsia su disposizione dell'autorità giudiziaria.