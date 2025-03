A cura della Redazione

A Nord di Napoli il fenomeno dei rifornimenti di carburante con carte prepagate falsificate o clonate continua. I carabinieri in diverse occasioni hanno arrestato diverse persone sorprese nelle stazioni di servizio mentre effettuavano rifornimenti illegali.

Questa notte a Giugliano in Campania due carabinieri liberi dal servizio notano un uomo e una donna all’interno della stazione Ip di via San Francesco a Patria. I due stanno riempendo di benzina alcune taniche.

Allertata la centrale operativa, arrivano sul posto anche i carabinieri della sezione radiomobile e i due - fratello e sorella già noti alle forze dell’ordine - vengono bloccati.

Perquisiti, vengono trovati in possesso di 4 carte carburanti clonate per mille euro di spesa. Quando i carabinieri hanno bloccato il 44enne e la 38enne le taniche erano state riempite per un valore complessivo di 388 euro.

Gli arrestati, devono rispondere di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. I due sono in attesa di giudizio, mentre proseguono le indagini.