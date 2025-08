A cura della Redazione

Una nuova truffa ai danni di anziani è stata sventata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della Compagnia di Ischia. Nella giornata di ieri, i militari hanno arrestato un 23enne di Secondigliano, già noto alle forze dell'ordine per ben dieci precedenti specifici per truffa. L’uomo, con una tecnica consolidata, ha tentato di raggirare una donna di 67 anni, ma è stato fermato grazie alla prontezza della vittima e all’efficace azione dei carabinieri.

La vicenda si è svolta nel pomeriggio, intorno alle 14:30, quando l’uomo si è presentato alla porta della vittima spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri. Il truffatore ha convinto il marito dell’anziana, un uomo di 73 anni, a uscire di casa, mentre la donna sarebbe dovuta restare in casa per mettere sul tavolo il denaro e i gioielli, in attesa dell’arrivo del “carabiniere” che avrebbe dovuto raccogliere i beni. Tuttavia, la vittima, dopo aver intuito il raggiro, ha reagito prontamente, cercando di proteggere i suoi beni.

Nel corso delle concitate fasi, la donna ha sbattuto contro la porta d’ingresso della propria abitazione, riportando lievi contusioni. Il truffatore, resosi conto che il piano era saltato, è fuggito velocemente. La vittima, spaventata ma lucida, ha immediatamente avvisato i carabinieri.

Grazie a una rapida mobilitazione, una pattuglia dei carabinieri ha localizzato il sospetto nelle vicinanze, nell’area degli imbarchi per gli aliscafi, dove è stato fermato e perquisito. Nel corso della perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di uno smartphone con due screenshot significativi: uno di un articolo di stampa che parlava di un arresto avvenuto pochi giorni prima sempre a Ischia, e l’altro di una mappa di Google relativa al centro urbano di Forio.

Il giovane, riconosciuto dalla vittima, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, con l’accusa di truffa aggravata.

La vittima, pur trovandosi in uno stato di ansia, si è resa conto del raggiro grazie alla campagna di prevenzione delle truffe da parte dei carabinieri. È stata comunque trasportata in ospedale per un trattamento di emergenza, con una prognosi di 8 giorni per "stato ansioso non specificato", contusioni al ginocchio e al braccio superiore.