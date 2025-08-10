A cura della Redazione

I carabinieri del nucleo radiomobile di Caivano hanno arrestato per incendio un cittadino marocchino di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso all’interno dell’area del consorzio ASI mentre, armato di accendino, alimentava le fiamme di un cumulo di rifiuti e materiale di risulta, sversati in un terreno di proprietà di un’azienda locale.

Il rogo, prontamente circoscritto, non ha provocato danni a persone o strutture. Dagli accertamenti è emerso che il 54enne, in regola con il permesso di soggiorno, è un dipendente della stessa azienda proprietaria del terreno.

Per lui sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.