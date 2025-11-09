A cura della Redazione

Nel pomeriggio di sabato i Carabinieri della Stazione di Cimitile hanno tratto in arresto un 28enne di Avellino, Vincenzo Moreno Abbruzzese, ritenuto responsabile di tentata truffa ai danni di un anziano e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato poco dopo le 14, presso l’ufficio postale del comune nolano. Un uomo di 83 anni si era recato allo sportello per prelevare una cospicua somma di denaro, riferendo all’operatore di doverla consegnare a un individuo che lo attendeva all’esterno. L’anziano ha spiegato di aver avuto, poco prima, un presunto incidente stradale con quell’uomo e di voler risarcire il danno senza coinvolgere le assicurazioni.

L’impiegato postale, insospettito dal racconto, ha intuito che potesse trattarsi di una truffa del falso incidente, una delle tecniche più utilizzate per ingannare le persone anziane. Con prontezza, ha allertato il 112, fornendo una descrizione dettagliata del sospettato e dell’auto in cui si trovava.

Pochi minuti dopo, una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta sul posto. Alla vista dei militari, il 28enne si è dato alla fuga a bordo della sua vettura, intraprendendo un inseguimento per diversi chilometri lungo le strade del paese e delle zone limitrofe. Raggiunto, ha abbandonato il mezzo e ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato bloccato e arrestato.

All’interno dell’auto i militari hanno rinvenuto la banconota da 50 euro che l’anziano aveva già consegnato come primo “risarcimento” per un sinistro mai avvenuto.

Il giovane è stato quindi condotto in caserma e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trattenuto in camera di sicurezza in attesa del giudizio.

Grazie alla lucidità e alla tempestività dell’impiegato postale, la truffa è stata sventata prima che il malintenzionato potesse ottenere ulteriore denaro.

