A cura della Redazione

Giugliano in Campania: sicurezza ambientale Terra dei Fuochi. L’esercito segnala alla control room che invia i carabinieri al campo rom, 19enne in manette

La lotta all’inquinamento con il recente decreto e il raccordo operativo della control room dei Carabinieri Forestali stanno registrando passi significativi.

Arrestato un 19enne di etnia rom. Il dispositivo interforze ha funzionato con assoluta sinergia. Una pattuglia dell’esercito - impiegata nell’ambito del servizio “Terra dei fuochi” - nota il ragazzo nel campo rom a Giugliano in Campania in via Carrafiello e contatta la control room della Regione Forestale carabinieri Campania.

Il centro nevralgico della lotta all’inquinamento - che accentra segnalazioni, flussi informativi e richieste di intervento nelle province napoletana e casertana - invia i carabinieri del 10° Reggimento Campania, impiegati in servizi dedicati h 24. I militari bloccano il 19enne mentre si sta sbarazzando di oli esausti di motore versandoli sull’erba delle campagne vicino al campo rom con gravi rischi di deterioramento di suolo, ecosistema e biodiversità.

L’azione è monitorata dall’alto dalla control room. Il ragazzo viene arrestato per sversamento di rifiuti pericolosi.