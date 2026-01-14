A cura della Redazione

Quanto pesano un milione e 850mila sigarette, pari a 92.500 pacchetti? Tantissimo: l’equivalente di una barca di 9 metri, di un furgone carico o di circa 30 persone da 80 chili affiancate l’una all’altra. In numeri precisi, 2 tonnellate e 457 chili.

È questo l’impressionante bilancio del sequestro effettuato dai carabinieri della stazione di Casoria, che hanno rinvenuto centinaia di pacchi di sigarette di contrabbando all’interno di un deposito in via Enrico De Nicola. Una scoperta avvenuta quasi per caso.

I militari erano intervenuti per un sopralluogo in seguito a un tentato furto. Invece di riscontrare danni alle porte o sorprendere ladri in azione, si sono trovati davanti a quello che appare come un vero e proprio snodo del traffico illecito di tabacchi lavorati esteri.

Nel deposito erano presenti otto bancali, allineati e pronti per essere immessi sul mercato nero delle “bionde” a basso costo. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato.

Proseguono ora le indagini per risalire all’eventuale rete di produzione e distribuzione e ricostruire l’intera filiera del traffico illegale di sigarette.