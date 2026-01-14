A cura della Redazione

Un 15enne di Giugliano in Campania, incensurato, è stato collocato in comunità su disposizione del GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano ed è legato a una rapina avvenuta lo scorso 2 dicembre ai danni di un supermercato di Melito di Napoli.

L’ordinanza cautelare nasce da una richiesta della Procura minorile, al termine di un’attività investigativa condotta dai militari subito dopo l’episodio criminoso. Secondo quanto ricostruito, quella sera il giovane, insieme a un complice tuttora in corso di identificazione, avrebbe fatto irruzione nel supermercato situato lungo una strada provinciale, minacciando la cassiera e facendosi consegnare l’incasso, pari a circa 1.600 euro.

Dopo la rapina, i due si sarebbero allontanati rapidamente a bordo di uno scooter, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. Le indagini, però, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e alle testimonianze raccolte.

Un elemento ritenuto decisivo dagli inquirenti è stato il ritrovamento di un giubbotto di cui il 15enne si sarebbe disfatto durante la fuga. All’interno del capo d’abbigliamento era presente l’etichetta di una lavanderia con il cognome del giovane, particolare che ha consentito di risalire alla sua identità.

Proseguono le indagini per individuare il complice e ricostruire eventuali ulteriori responsabilità legate all’episodio.