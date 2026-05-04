A cura della Redazione

Pagani - Due cittadini bulgari, di 32 e 34 anni, sono stati arrestati nella mattinata di oggi dai Carabinieri della Stazione di Boscoreale, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica oplontina.

I due sono gravemente indiziati dei reati di rapina aggravata, lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’attività investigativa ha preso avvio dopo una violenta rapina avvenuta lo scorso marzo ai danni di un cittadino bengalese. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata aggredita e picchiata in strada da due uomini arrivati a bordo di un’autovettura. I malviventi si sarebbero impossessati del telefono cellulare e di una somma di denaro contante, minacciando inoltre con un coltello alcune persone intervenute per prestare soccorso all’uomo aggredito.

Determinante per le indagini è stata l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. I Carabinieri sono riusciti a risalire alla targa del veicolo utilizzato durante la rapina e a ricostruirne i movimenti nei giorni successivi.

Attraverso servizi di osservazione e pedinamento, i militari hanno quindi individuato gli occupanti dell’auto. Fondamentale anche il riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima, che aveva visto chiaramente il volto dei suoi aggressori.

Gli elementi raccolti hanno consentito alla Procura di richiedere le misure cautelari eseguite questa mattina. Al termine delle formalità di rito, il 32enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, mentre il 34enne è stato trasferito nel carcere di Salerno-Fuorni, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.