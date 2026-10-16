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Cardito, rubano cassetto blindato da una banca: indagano i carabinieri

Cardito, rubano cassetto blindato da una banca: indagano i carabinieri

Colpo nella filiale bancaria di piazza Santa Croce. Ancora sconosciuto il contenuto del cassetto sottratto

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Furto in una banca a Cardito. Alcuni soggetti sono entrati nei locali della BPER, a Piazza Santa Croce a Cardito, dove hanno rubato un cassetto blindato, che si trovava all’interno delle casseforti.

Ad intervenire sono stati i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Caivano. Poco prima ignoti, dopo aver danneggiato la porta d’emergenza in vetro, sono entrati all’interno dell’istituto di credito.

Il contenuto del cassetto è ancora sconosciuto. Le indagini sono attualmente in corso.

(Immagine generata con AI)

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