Cardito, rubano cassetto blindato da una banca: indagano i carabinieri

Furto in una banca a Cardito. Alcuni soggetti sono entrati nei locali della BPER, a Piazza Santa Croce a Cardito, dove hanno rubato un cassetto blindato, che si trovava all’interno delle casseforti.
Ad intervenire sono stati i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Caivano. Poco prima ignoti, dopo aver danneggiato la porta d’emergenza in vetro, sono entrati all’interno dell’istituto di credito.
Il contenuto del cassetto è ancora sconosciuto. Le indagini sono attualmente in corso.
(Immagine generata con AI)