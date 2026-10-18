Rapine a mano armata a Casoria e Arzano: due distributori di carburante nel mirino

A cura della Redazione

Due distributori di carburante rapinati nel giro di poche ore tra Casoria e Arzano, in provincia di Napoli. A entrare in azione sarebbero stati due malviventi a bordo di uno scooter, armati di pistola.

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Casoria sono intervenuti presso un distributore di carburanti in via Pietro Nenni, dove due sconosciuti, sotto la minaccia di una pistola, avrebbero costretto il titolare dell'attività a consegnare 500 euro in contanti.

Secondo colpo ad Arzano: nel mirino un altro distributore

Gli stessi rapinatori avrebbero successivamente colpito un secondo distributore di carburante, questa volta in viale Remo de Feo, nel comune di Arzano.

Anche in questo caso i malviventi avrebbero agito con le medesime modalità, minacciando con un'arma il personale e impossessandosi dell'incasso, il cui ammontare è ancora da quantificare.

Indagini in corso per individuare i responsabili

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita e non sono stati esplosi colpi di pistola durante le due rapine.

I Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica degli episodi e identificare i responsabili.

Gli investigatori stanno inoltre verificando se i due colpi siano stati effettivamente messi a segno dagli stessi malviventi, come lascerebbero ipotizzare le analoghe modalità d'azione.