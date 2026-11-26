Il giovane stava attraversando sulle strisce pedonali in via Ripuaria quando sarebbe nata una discussione con un automobilista.

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Una lite per una mancata precedenza sulle strisce pedonali sarebbe degenerata in una sparatoria. È accaduto nella serata di ieri a Giugliano in Campania, dove un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito a una gamba.

I carabinieri della locale stazione sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale, dove poco prima si era presentato il giovane, già noto alle forze dell'ordine, con una ferita da arma da fuoco al polpaccio della gamba destra.

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La lite e lo sparo

Secondo una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, il 19enne stava attraversando sulle strisce pedonali in via Ripuaria quando sarebbe nata una discussione con un automobilista per il mancato rispetto della precedenza.

Durante il litigio, il conducente avrebbe estratto una pistola e sparato contro il giovane, per poi allontanarsi.

Le indagini dei carabinieri

Il 19enne, dopo aver ricevuto le cure del personale sanitario, è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e risalire all'identità del responsabile.

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