La salma era già sul carro funebre quando sono arrivati i militari. Controlli anche nelle sale da gioco e nelle attività di noleggio.

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Un funerale interrotto dai Carabinieri, un'impresa funebre completamente abusiva, tornei clandestini di poker e persino una carta d'identità elettronica manomessa. È il bilancio di una serie di controlli effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli nell'area flegrea, tra Pozzuoli, Licola e Monteruscello, per contrastare le attività commerciali irregolari e il gioco d'azzardo illegale.

L'episodio più singolare si è verificato in un'agenzia di pompe funebri di via Arco Felice Vecchio, dove i militari sono intervenuti proprio mentre era in corso la preparazione di un funerale.

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Funerale interrotto: impresa senza autorizzazioni

La salma era già stata sistemata nel veicolo funebre e l'autista era pronto a partire quando sono arrivati i Carabinieri, che hanno bloccato le operazioni dopo aver accertato l'assenza delle necessarie autorizzazioni.

L'impresa disponeva di una struttura articolata, con uffici al piano terra, una cappella, una camera ardente, locali seminterrati destinati al deposito delle bare e un piazzale esterno per i veicoli funebri.

Secondo quanto accertato dai militari, tuttavia, l'attività veniva esercitata senza le autorizzazioni comunali e regionali previste dalla normativa.

Non si trattava del primo intervento delle forze dell'ordine. I due imprenditori titolari della società erano già stati sanzionati più volte dai Carabinieri e dalla Polizia Locale, ma avrebbero continuato a svolgere l'attività nonostante i precedenti provvedimenti.

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Durante il controllo è emerso inoltre che il veicolo utilizzato per il trasporto della salma non era omologato ed era privo dei requisiti igienico-sanitari richiesti.

I militari hanno quindi sanzionato i due titolari e l'autista, disponendo il sequestro del mezzo e dei locali.

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I familiari del defunto, informati dell'accaduto, hanno dovuto rivolgersi a un'altra impresa funebre per proseguire con le esequie.

Tornei clandestini di Texas Hold'em: nove denunciati

I controlli si sono estesi anche al settore del gioco d'azzardo.

A Pozzuoli i Carabinieri hanno individuato una sala da gioco gestita senza autorizzazioni, all'interno della quale venivano organizzati tornei di Texas Hold'em con premi in denaro.

Al termine degli accertamenti, nove persone sono state denunciate per esercizio abusivo del gioco d'azzardo. Il locale è stato sottoposto a sequestro.

Autonoleggio abusivo: sequestrati locali e veicoli

Nel corso delle verifiche è finita sotto la lente dei militari anche una società che svolgeva attività di autonoleggio.

Gli accertamenti hanno portato alla denuncia dell'amministratore unico, accusato di esercitare l'attività senza le necessarie autorizzazioni.

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I Carabinieri hanno disposto il sequestro dei locali e dei veicoli utilizzati per il noleggio.

Monteruscello, carta d'identità elettronica con il microchip manomesso

Un ulteriore episodio è emerso durante un controllo effettuato in una sala scommesse di Monteruscello.

Un uomo ha esibito ai militari una carta d'identità elettronica con il microchip manomesso, facendo scattare ulteriori accertamenti.

La circostanza è stata rilevata nell'ambito delle verifiche condotte dalla Compagnia di Pozzuoli contro il gioco d'azzardo e le attività commerciali abusive.

L'operazione si è conclusa con denunce, sanzioni e sequestri, interessando diverse attività economiche dell'area flegrea.