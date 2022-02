A cura della Redazione

Appello di Papa Francesco per fermare la guerra in Ucraina scatenata dalla Russia.

«Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio che è il Dio della pace e non della guerra, il Padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici», ha detto il Santo Padre.

Il Pontefice invita poi i fedeli a fare «una giornata di digiuno per la pace il prossimo 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri. i credenti si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra».