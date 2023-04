A cura della Redazione

Deragliamento di un treno merci sulla linea AV Firenze - Bologna, all'altezza della Stazione di Firenze Castello, la circolazione ferroviaria riprenderà gradualmente a partire dalle ore 12. Lo rende noto RFI.

Sulla linea convenzionale Firenze - Bologna, invece, il transito dei convogli permane sospeso.

I treni Alta Velocità e a lunga percorrenza, sia in direzione Nord che in direzione Sud, potranno subire ritardi, limitazioni, cancellazioni e deviazioni di percorso. In pratica, l'Italia è divisa a metà, con conseguenti disagi per tutte quelle persone che si mettono in viaggio.

Tra Firenze e Prato sono attivi autobus sostitutivi per il trasporto Regionale.

"Prosegue senza soluzione di continuità il lavoro dei tecnici di Rfi per il ripristino dell’infrastruttura ferroviaria", si legge in un comunicato.