"Siamo oltre 5mila al corteo". Così gli organizzatori della manifestazione pro-Palestina al Lido di Venezia alla partenza del corteo. Tra i volti noti presenti, tra gli altri, Zerocalcare, Tecla Insolia, Donatella Finocchiaro, Laura Poitras, Roberto Zibetti e Ottavia Piccolo.
Corteo per Gaza al Lido di Venezia, organizzatori: "Siamo oltre 5mila"
A cura di AdnKronos
