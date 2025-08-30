Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio ad Ardea, alle porte di Roma. Un uomo alla guida di un'auto ha travolto due pedoni che si trovavano sul bordo della strada. Il bilancio è di un morto e di un ferito. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Ardea che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
Roma, auto travolge due pedoni ad Ardea: un morto e un ferito
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"
Chi già riceveva le nostre news deve ripetere la procedura per continuare a riceverle.
Seguici su
Ricevi le nostre notizie da Google News
© Riproduzione riservata