A cura di AdnKronos

Un ultraleggero è precipitato questa mattina, sabato 30 agosto, a Livorno Ferraris nel Vercellese. Morti il pilota e un'altra persona a bordo. L'incidente è avvenuto in un campo di riso e il velivolo dopo l’impatto a terra ha preso fuoco. Sul posto i carabinieri, vigili del fuoco e 118.