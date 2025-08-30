Un ultraleggero è precipitato questa mattina, sabato 30 agosto, a Livorno Ferraris nel Vercellese. Morti il pilota e un'altra persona a bordo. L'incidente è avvenuto in un campo di riso e il velivolo dopo l’impatto a terra ha preso fuoco. Sul posto i carabinieri, vigili del fuoco e 118.
Vercelli, ultraleggero precipita in una risaia e prende fuoco: due morti
A cura di AdnKronos
