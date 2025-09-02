C'è preoccupazione per le sorti di Emilio Fede, 94 anni compiuti lo scorso 24 giugno, da tempo ricoverato in una residenza sanitaria alle porte di Milano. A quanto apprende l'Adnkronos, le condizioni di salute dell'ex direttore del Tg4 si sono aggravate negli ultimi giorni.
Apprensione per Emilio Fede, si aggravano le condizioni di salute
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
