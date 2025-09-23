A cura di AdnKronos

Si stringe il campo sulle responsabilità di chi non ha vigilato a sufficienza sul bambino di 7 anni che giovedì scorso è caduto dal terrazzino della scuola primaria De Amicis. L'inchiesta, coordinata dalla pm Patrizia Petruzziello, è stata aperta per abbandono di minori, per il momento contro ignoti, ma le indagini della squadra mobile si concentrano su gravi negligenze da parte del personale dell'istituto.

La scuola ospita bambini che hanno bisogno di sostegno, quel giorno erano presenti insegnanti sufficienti a vigilare, ma qualcosa è andato storto se, come è emerso, il piccolo ha avuto modo di salire una scala, tra l'altro senza corrimano, e di accedere al terrazzino da dove si è lanciato sotto gli occhi di una testimone oculare che, per lo choc, è dovuta ricorrere alle cure ospedaliere.

Le responsabilità, secondo gli inquirenti, sono da cercare nell'istituto, ma si indaga anche sullo stato dell'immobile che lo ospita, di proprietà comunale. È idoneo a garantire la sicurezza degli alunni? A questa domanda la procura cerca una risposta attraverso le indagini che proseguono a ritmo serrato, diverse persone sono state sentite tra il personale scolastico, mentre non saranno sentiti i genitori del piccolo che lotta ancora tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione del Gaslini, le sue condizioni sono stabili, nei prossimi giorni sarà sottoposto a un intervento chirurgico.