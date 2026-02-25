A cura di AdnKronos

Si conclude con la classifica provvisoria la prima serata del festival di Sanremo 2026. Carlo Conti ha svelato le prime cinque canzoni in testa alla classifica, indicandole in ordine casuale, senza mostrare la posizione di ognuna: Arisa con 'Magica Favola', Fulminacci con 'Stupida Sfortuna', Serena Brancale con 'Qui con me', Ditonellapiaga con 'Che Fastidio!' e Fedez & Masini con 'Male Necessario'.

Nel corso della prima serata si sono esibiti tutti i 30 Big in gara e solo la Sala Stampa, Tv e Web ha votato gli artisti. Al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, conduttori di tutte e cinque le serate, l'attore turco Can Yaman, in veste di co-conduttore della serata di apertura del festival. Reduce dal successo di 'Sandokan' ha avuto modo di incontrare sul palco dell'Ariston il suo predecessore, Kabir Bedi, che interpretò il personaggio creato dallo scrittore Emilio Salgari, nello sceneggiato del 1976.

La serata si è aperta con l'omaggio al grande Pippo Baudo e più avanti c'è stato spazio anche per un ricordo al Maestro Beppe Vessicchio. La prima esibizione è stata quella di Olly, vincitore dell'edizione dello scorso anno, con la sua 'Balorda nostalgia'. Nel corso della puntata anche la testimonianza di Gianna Pratesi, signora di 105 anni, tra le prime donne a votare in Italia il 2 giugno 1946.

Super ospite Tiziano Ferro, che ha festeggiato sul palco dell'Ariston i 25 anni della sua 'Xdono', che cantò in tv nel 2001 per la prima volta a 'Domenica In', presentato proprio da Carlo Conti. Fuori dall'Ariston anche le performance di Gaia, che si è esibita nel brano 'Chiamo io, chiami tu' dal Suzuki stage in piazza Colombo, e di Max Pezzali che, a bordo della Costa Toscana, ha fatto ballare al ritmo delle sue grandi hit 'Sei un mito' e 'La regina del Celebrità'.