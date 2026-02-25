A cura della Redazione

È di un morto e di tre feriti, due uomini e una donna, il bilancio del crollo di una palazzina di tre piani, oggi nel tardo pomeriggio, a Prun di Negrar (Verona). Il crollo probabilmente causato dall’esplosione di una bombola di gas.

Subito i soccorritori hanno recuperato due uomini e una donna, feriti in maniera non grave, che sono stati portati all'ospedale di Borgo Trento, a Verona. Verso le 19 è stata estratta dalle macerie la quarta persona che si stava cercando, un uomo, dichiarato privo di vita dal medico del Suem 118.

Precauzionalmente sono stati evacuati due nuclei familiari dalle abitazioni vicine. A presidio dell'area rimangono due squadre del comando dei Vigili del fuoco di Verona e le forze dell'ordine. Le cause dell'esplosione del primo piano della palazzina sono ancora al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco, ma rimangono forti le probabilità legate allo scoppio di una bombola di gas.