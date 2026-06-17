Ad Astra 60 sbarca sul mercato internazionale: accordo tra Piloda Yachting e Moravia Yachting

A cura della Redazione

Piloda Yachting, divisione dedicata al diporto nautico di Piloda Group, e Moravia Yachting, prestigiosa società di brokeraggio appartenente al gruppo Hill Robinson con sede nel Principato di Monaco, hanno siglato un accordo di Central Agency per la commercializzazione del terzo scafo dell’Ad Astra 60.

L’intesa rappresenta un importante passo strategico per l’espansione internazionale del modello, inserendolo all’interno di uno dei più qualificati circuiti mondiali dedicati alla nautica di lusso.

L’Ad Astra 60 è un’imbarcazione di 17,86 metri in stile lobster downeast, sviluppata in collaborazione con il progettista Francesco Guida. Il modello si distingue per un design elegante e senza tempo, ispirato alla tradizione nautica classica, e per una filosofia costruttiva orientata alla durabilità e all’efficienza tecnica.

Dal punto di vista delle prestazioni, lo yacht è equipaggiato con motori MAN I6-800 e propulsione in linea d’asse, una soluzione che garantisce affidabilità, semplicità manutentiva e prestazioni elevate, con una velocità massima che raggiunge i 32 nodi. Particolare attenzione è stata riservata anche all’ottimizzazione dei costi di gestione nel lungo periodo e alla conservazione del valore dell’imbarcazione nel tempo.

La collaborazione tra Piloda Group e Moravia Yachting unisce l’esperienza industriale del cantiere italiano alla rete commerciale internazionale del broker monegasco, creando le condizioni per presentare l’Ad Astra 60 a una clientela altamente qualificata e composta da armatori esperti alla ricerca di imbarcazioni esclusive, affidabili e caratterizzate da elevati standard costruttivi.

L’accordo conferma inoltre la crescente attenzione del mercato verso yacht che coniugano tradizione, innovazione e sostenibilità gestionale, elementi che rappresentano il cuore del progetto Ad Astra 60 e della strategia di sviluppo di Piloda Yachting.