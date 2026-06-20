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Nuovo affondo di Trump a Meloni: "Popolarità della premier bassa perchè ha abbandonato gli Stati Uniti"

Nuovo affondo di Trump a Meloni: "Popolarità della premier bassa perchè ha abbandonato gli Stati Uniti"

Ancora accuse sulle basi militari e sui rapporti con Washington

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Donald Trump è tornato ad attaccare la premier italiana Giorgia Meloni, ribadendo che “gli avrebbe chiesto più volte una foto insieme durante il G7 in Francia”. In un nuovo post su Truth Social, il presidente americano ha sostenuto che Meloni “sta andando male in Italia, forse perché ha lasciato gli Stati Uniti, un Paese che ama e protegge davvero l’Italia, quando si è trattato di negare all’Iran di ottenere o sviluppare un’arma nucleare”.

Trump ha accusato anche la Nato, “per quello che vale”, e ha aggiunto che l’Italia “non avrebbe neanche concesso l’uso delle piste di atterraggio, creando un grande problema logistico, nonostante gli Stati Uniti spendano centinaia di miliardi l’anno per proteggere l’Italia e altri ‘cosiddetti’ alleati”.

Secondo Trump, ora Meloni “vorrebbe tornare amica per far crescere i consensi”, ma lui chiude la porta: “No grazie!!!”.

 

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