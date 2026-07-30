Rassegna stampa, le ultime notizie di giovedì 30 luglio

A cura della Redazione

Carceri, il Senato discute il decreto "svuota celle": fiducia del Governo

Il Governo punta ad accelerare l'approvazione del provvedimento destinato ad alleggerire il sovraffollamento carcerario. Oggi il Senato è chiamato a votare la questione di fiducia sul disegno di legge che introduce nuove misure alternative alla detenzione, in particolare per i detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti inseriti in percorsi di recupero, oltre ad altri interventi sul sistema penitenziario. L'obiettivo dichiarato dall'esecutivo è ridurre la pressione negli istituti di pena, dove il numero dei detenuti continua a superare ampiamente la capienza regolamentare. Il provvedimento divide però la politica: la maggioranza lo considera una risposta concreta all'emergenza carceraria, mentre le opposizioni chiedono interventi più ampi sull'edilizia penitenziaria e sul rafforzamento degli organici della Polizia Penitenziaria.

Cronaca, padre ucciso mentre difende la figlia dall'ex fidanzato

Tragedia a Porcia, in provincia di Pordenone, dove un uomo di 59 anni è stato ucciso nel tentativo di difendere la figlia dall'aggressione dell'ex compagno. Il dramma si è consumato in strada al culmine di una lite degenerata in violenza. L'aggressore è stato fermato dalla Polizia e sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. L'episodio riaccende il dibattito sulla prevenzione della violenza nelle relazioni affettive e sulla tutela delle vittime di atti persecutori.

Caldo e incendi, alta l'allerta in diverse regioni

L'ondata di caldo continua a interessare gran parte della Penisola, mantenendo elevato il rischio incendi soprattutto nelle aree boschive del Centro-Sud. La Protezione Civile e i Vigili del Fuoco restano impegnati nel monitoraggio del territorio, mentre le autorità invitano la popolazione a evitare comportamenti che possano innescare roghi e a limitare le attività all'aperto nelle ore più calde della giornata.

Incidenti sulle strade, ancora vittime e feriti

Continua a crescere il bilancio degli incidenti stradali sulle strade italiane, complici il traffico estivo e gli spostamenti per le vacanze. Le forze dell'ordine invitano gli automobilisti alla massima prudenza, ricordando l'importanza del rispetto dei limiti di velocità, dell'uso delle cinture di sicurezza e del divieto assoluto di guidare dopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti. La sicurezza stradale resta una delle principali emergenze nazionali.

Sicurezza, scontro politico sul decreto con l'intelligenza artificiale

È ancora alta la tensione tra maggioranza e opposizione sul decreto sicurezza che amplia l'utilizzo dei sistemi di riconoscimento facciale basati sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento continua a dividere il Parlamento tra chi lo considera uno strumento indispensabile per contrastare criminalità e violenze e chi, invece, teme possibili ripercussioni sulla tutela della privacy e delle libertà individuali. Il confronto è destinato a proseguire nelle prossime ore con nuovi passaggi parlamentari.

Ambiente, oggi è l'Earth Overshoot Day

Il 30 luglio segna simbolicamente l'Earth Overshoot Day, il giorno in cui l'umanità ha consumato tutte le risorse naturali che il pianeta è in grado di rigenerare nell'arco dell'anno. Gli esperti richiamano governi, imprese e cittadini alla necessità di accelerare la transizione ecologica e ridurre gli sprechi.

Economia, salari e crescita ancora al centro del dibattito

Il tema dei salari continua a occupare il dibattito economico nazionale. Economisti e parti sociali sottolineano la necessità di aumentare il potere d'acquisto delle famiglie e rilanciare la produttività, mentre il Governo è chiamato a individuare nuove misure per sostenere occupazione e competitività delle imprese.

Governo, continua il confronto sui fondi europei e sul Pnrr

L'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza resta al centro dell'agenda politica. Governo e amministrazioni locali sono impegnati ad accelerare gli investimenti per rispettare le scadenze fissate dall'Unione Europea, mentre prosegue il dibattito sulle risorse destinate alle infrastrutture, all'edilizia pubblica e ai servizi essenziali.

Medio Oriente, cresce la tensione internazionale

Resta molto delicata la situazione in Medio Oriente. Le principali cancellerie occidentali seguono con attenzione gli sviluppi diplomatici e militari nell'area, mentre continuano gli appelli alla de-escalation per evitare un ulteriore allargamento del conflitto che potrebbe avere ripercussioni anche sugli equilibri internazionali ed economici.

Russia, mandato di cattura per Pavel Durov: il fondatore di Telegram

Nuovo scontro tra Mosca e il fondatore di Telegram, Pavel Durov. I servizi di sicurezza russi (FSB) hanno annunciato l'emissione di un mandato di cattura internazionale nei confronti dell'imprenditore, accusandolo di "complicità nel terrorismo". Secondo le autorità russe, la piattaforma di messaggistica sarebbe stata utilizzata da gruppi legati ai servizi segreti ucraini per reclutare giovani russi e organizzare attività di sabotaggio sul territorio nazionale. Durov, nato in Russia ma oggi cittadino anche francese ed emiratino e residente all'estero, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. La vicenda rappresenta un nuovo capitolo del lungo braccio di ferro tra il Cremlino e il fondatore di Telegram, piattaforma che continua a essere tra i principali strumenti di comunicazione anche in Russia nonostante le tensioni con le autorità.

Calcio, Mancini riparte dalla Nazionale

Roberto Mancini torna ufficialmente alla guida della Nazionale italiana. L'ex commissario tecnico ha espresso rammarico per le vicende che avevano portato alla separazione e ha dichiarato di voler aprire un nuovo ciclo con l'obiettivo di riportare l'Italia ai vertici del calcio internazionale. La notizia domina le pagine sportive di oggi.

Le aperture dei quotidiani

Le prime pagine dei principali quotidiani nazionali dedicano ampio spazio allo scontro sul decreto sicurezza, alla politica internazionale, al ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale e ai principali fatti di cronaca, confermando una giornata ricca di temi destinati a monopolizzare il dibattito pubblico.