Rassegna stampa, le ultime notizie di lunedì 3 agosto

A cura della Redazione

CRONACA

Strage sulla Terni-Rieti: sei morti e decine di feriti

È uno degli incidenti stradali più gravi dell'estate. Un violento scontro lungo la statale Terni-Rieti ha provocato la morte di sei persone e il ferimento di circa trenta. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell'ordine e numerosi mezzi di soccorso. La Procura ha aperto un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente.

Strage di Bologna, il ricordo a 46 anni dall'attentato

L'Italia ha commemorato le vittime della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. Durante le celebrazioni sono emerse nuove polemiche politiche dopo alcune dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa sulla ricerca della verità storica. Le associazioni dei familiari hanno ribadito la necessità di rispettare le sentenze definitive.

Disastro aereo in Perù, proseguono le indagini

Continuano gli accertamenti sulle cause dello schianto dell'aereo precipitato in Perù. Tra le vittime figurano anche cittadini italiani. Le autorità locali stanno analizzando le scatole nere mentre la Farnesina segue le famiglie coinvolte nella tragedia.

Campi Flegrei, resta alta l'attenzione dopo il terremoto

Prosegue il monitoraggio dell'area flegrea dopo il terremoto dei giorni scorsi. Tecnici e Protezione Civile continuano le verifiche sugli edifici danneggiati mentre permane lo stato di attenzione per il fenomeno del bradisismo, con controlli costanti sul territorio.

Caldo record oggi lunedì 3 agosto, scatta l'allerta: 25 città da bollino rosso

Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Dopo un weekend rovente oggi, lunedì 3 agosto, aumentano a 25 le città da bollino rosso. Scatta l'allerta massima di livello 3, da Nord a Sud, indice di possibili rischi per la salute della popolazione generale e non solo per i più fragili.

Estate da bollino rosso negli ospedali

Pronto soccorso sotto pressione in molte città italiane a causa dell'aumento degli accessi legati al caldo, agli incidenti stradali e agli afflussi turistici. Le aziende sanitarie stanno rafforzando i turni del personale per fronteggiare il picco estivo.

POLITICA

Migranti, scontro sul nuovo modello Albania

Il tema migratorio continua a dominare il dibattito politico. Il governo valuta nuove soluzioni ispirate al modello Albania, mentre le opposizioni contestano la strategia dell'esecutivo. Sul fronte europeo resta alta l'attenzione dopo le tensioni legate ai flussi migratori verso la Spagna.

Conte rilancia il confronto sull'Ucraina

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, torna a chiedere un cambio di linea sul conflitto in Ucraina, annunciando battaglia contro nuove iniziative di sostegno militare. Le dichiarazioni alimentano il confronto tra maggioranza e opposizione sui temi della politica estera.

ECONOMIA

Inflazione e manovra, il governo prepara l'autunno

L'attenzione dell'esecutivo è concentrata sulla prossima legge di bilancio. Inflazione, caro carburanti, spese per la difesa e sostegno alle famiglie rappresentano i principali nodi da affrontare nei prossimi mesi, mentre gli analisti invitano alla prudenza sui conti pubblici.

ESTERI

Attentato a Mosca in un ristorante italiano, 5 morti e 19 feriti.

Sono cinque i morti e 19 i feriti nell'esplosione di sabato sera al ristorante italiano 'Balzi rossi' di Mosca. Secondo alcuni media russi tra i feriti ci sarebbe la figlia del comandante delle forze aeree di Aleksandr Chaiko. Nell'attentato sarebbe morto il marito della donna.

SPORT

Napoli, il Centenario continua a emozionare i tifosi

Dopo la grande festa di sabato sera in piazza del Plebiscito, proseguono gli eventi dedicati ai cento anni del Calcio Napoli. Migliaia di tifosi hanno celebrato la storia azzurra tra spettacoli, musica e il suggestivo Corteo Storico che ha coinvolto rappresentanze provenienti da tutta la Campania, confermando il forte legame tra la squadra e il territorio.

Europei di nuoto, Italia protagonista: Pellacani trascina gli azzurri

L'Italia continua a brillare ai Campionati Europei di sport acquatici di Parigi 2026, confermandosi tra le nazioni più competitive della manifestazione. Grande protagonista è Chiara Pellacani, che in una giornata straordinaria ha conquistato due medaglie d'oro: prima nel trampolino sincronizzato misto da 3 metri insieme a Matteo Santoro, poi nella prova individuale dal trampolino da un metro, dominata dall'inizio alla fine. Grazie a questi risultati, la spedizione azzurra è salita al secondo posto del medagliere, con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo al termine dei primi giorni di gare. Oggi il programma prevede nuove possibilità di medaglia per l'Italia nel nuoto artistico e nei tuffi sincronizzati maschili da tre metri.